Hatay’ın lezzetleri ünlü restoran zincirinde

UNESCO tarafından tescillenen Hatay mutfağı, Türkiye ve dünyanın sayılı restoranları arasında gösterilen bir restoran menüsünde yer almaya hazırlanıyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay’da faaliyet gösteren yemeiçme sektöründe hizmet veren işletme sahipleri ile bir araya geldi.

Hatay’ın lezzetleri, birikimi ve tanıtımı için çok önemli bir adım attıklarını söyleyen Savaş, “Hatay’ın bazı ürünleri Türkiye’de 60 şubesi bulunan restoranın şubelerinde 6 ay boyunca sunulacak. Müşteriler Türkiye’nin Lezzet Köşesi Hatay’dan giden yemekleri tatma imkanını bulacak. Expo 2021 Hatay öncesi lezzetlerimizi Türkiye’nin farklı noktalarında paylaşabilmek bizim için çok önemli. Şehrimizin tarım ve gıda ürünleri Expo ile birlikte tüm dünyaya tanıtılacak” dedi.

Hatay’daki restoranların kalite ve hijyen standardı hakkında 1 yıldır bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Savaş, “Şehrimizin her köşesinde hijyen ve kalite adına bizi temsil edecek tüm kurum ve kuruluşlara kalite belgesi, sertifika ve bayrak vereceğiz. Bu belgeleri ve bayrağı gören misafirler gönül rahatlığıyla lezzetli yemekleri tadabilecek. Projemize katkı veren işletmecilere ve esnafımıza çok teşekkür ederim. Bundan sonra daha kaliteli, lezzetli ve hijyenik lezzetlerimizle tüm Türkiye ve dünyaya hitap edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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