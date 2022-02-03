650 geminin gücü Ertuğrul Gazi'de birleşti İlk Türk bayraklı FSRU gemisi: Ertuğrul Gazi İhlas Haber Ajansı, BOTAŞ Dörtyol Tesislerinde Ertuğrul Gazi gemisi, kış döneminde ülkenin günlük doğal gaz ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor

Hatay Dörtyol'daki Ertuğrul Gazi gemisi, yılda 2.5 milyar metreküp gazlaştırma yapabilirken bu kış 1.1 milyar metreküp gazlaştırma gerçekleştirdi.

Dörtyol ilçesindeki Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Dörtyol FSRU Terminali'nde bulunan Türk bayraklı ilk doğal gaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi kendi sınıfında dünyanın en iyileri arasında yer alıyor.

Uzunluğu 295, eni 46 yüksekliği ise 63 metre olan gemi yılda 2.5 milyar metreküp gazlaştırma yapabilirken 650 geminin yapacağını tek başına gerçekleştiriyor.



Tek başına kışın Türkiye’nin yüzde 10’unu karşılıyor

BOTAŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, geminin sıvı doğal gaz yani LNG depolama kapasitesi 170 bin metreküp. LNG doğal gazın sıkıştırılmış hali olduğu için yaklaşık 600 kat sıkıştırılarak doğal gaz sıvı halde taşınabiliyor. 170 bin metreküp LNG kapasitesinin gaz karşılığı yaklaşık 110 milyon metreküp. Ertuğrul Gazi’nin günlük maksimum gazlaştırma kapasitesi de 28 milyon metreküp. Bu da kış döneminde günlük ihtiyacın yüzde 10'unu karşılayabildiği anlamına geliyor. Yaz aylarında günlük ortalama tüketim düştüğü için o dönemlerde de Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'sini gemi karşılayabiliyor. Türkiye’nin iki kara LNG terminali ve iki FSRU terminali bulunuyor. Bu terminaller 7 gün 24 saat emre amade olacak şekilde Türkiye’nin gaz ihtiyacını karşılamak için hizmet veriyor. Özellikle kış aylarında tam kapasiteyle çalıştırılıyor.

Dünyanın farklı noktalarından tedarik edilen gazlar, Ertuğrul Gazi gemisi ile ulusal iletim hattına aktarılıyor. Çevre dostu teknolojisi ile de dikkat çeken gemide ihtiyaç duyulan enerji atık ısının değerlendirmesi suretiyle karşılanıyor. Geminin üstün teknik özelliği sayesinde eş zamanlı olarak depolama ve gazlaştırma işleme gerçekleştiriliyor. Gemide yalıtılmış dört kargo tankı bulunuyor. Tanklardaki sıvılaştırılmış gaz eksi 163 derece sıcaklıkta muhafaza ediliyor.

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