Hatay'da YPG/PKK operasyonunda yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Hatay’ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmasında Kırıkhan ve Reyhanlı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden K.M. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan biri kadın Suriye uyruklu Z.M., A.N. ve U.S. Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.