Hatay'da tüp ve soba çalan 5 kişi tutuklandı

Hatay’ın Payas ilçesinde LPG tüpü ve odun sobası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesinde 8 adet tüp, 1 adet soba, 1 adet demir merdiven çalınması ile ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, çalışma yaptı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların İ.Ç., A.C.B., Y.A., E.Ç. ile S.S. olduğu belirlendi.
Bir evde oldukları tespit edilen 5 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.