Hatay'ı sis bastı Sabah saatlerindeki sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, trafik durma noktasına geldi

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Hatay’ın Merkez Antakya ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

İlçenin tamamında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi iyice düşerken sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Trafik ekipleri, sürücülerin araçlarının ışıklarını yakıp, trafikte dikkatli seyir etmeleri için uyarıda bulundu.

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