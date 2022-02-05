Hatay´da sis etkili oldu

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçede sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Trafikte zor anlar yaşayan araç sürücüleri, sis lambalarını açarak düşük hızla ilerledi. Sis, ilerleyen saatlerde etkisini kaybetti.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-02-05 12:10:15



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