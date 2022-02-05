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Yeğeni elini öpmedi diye dövdü, sonra da yengesini 50 yerinden bıçakladı Mehtap İlgar hayat mücadelesini kazandı ancak sol gözünü kaybetti

İHA

Hatay'da elini öpmeyen 2 buçuk yaşındaki yeğenini döven amca, yengesini de 50 yerinden bıçakladı. Şahıs, yengesi Mehtap İlgar'ı da 'ağabey' demediği gerekçesiyle biri sol gözü olmak üzere 50 yerinden bıçaklayıp boğazını kesmeye çalıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Recep İlgar tutuklanırken, Mehtap İlgar hayat mücadelesini kazandı ancak sol gözünü kaybetti.

Yeğeni elini öpmedi diye dövdü, sonra da yengesini 50 yerinden bıçakladı Mehtap İlgar hayat mücadelesini kazandı ancak sol gözünü kaybetti

Hatay’da elini öpmeyen 2 buçuk yaşındaki yeğenini döven amca, yengesini de 50 yerinden bıçakladı. Şahıs, yengesi Mehtap İlgar’ı da ‘ağabey’ demediği gerekçesiyle biri sol gözü olmak üzere 50 yerinden bıçaklayıp boğazını kesmeye çalıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Recep İlgar tutuklanırken, Mehtap İlgar hayat mücadelesini kazandı ancak sol gözünü kaybetti.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir okulda sözleşmeli olarak fizik öğretmenliği yapan Mehtap İlgar, çocukları 5 yaşındaki Eylül ile 2,5 yaşındaki Asya'yı alt katta oturan kayınpederinin evine gönderdi. Ailesiyle birlikte yaşayan R.İ., yeğenlerinden elini öpmesini istedi. Ancak Asya, amcasının elini öpmek istemedi, bunun üzerine R.İ., yeğeni Asya'yı dövdü. Asya'nın ağladığını duyan Mehtap İlgar, alt kata inerken, R.İ., bu kez de kendisine ağabey demediği gerekçesiyle Mehtap İlgar'a çocukların gözü önünde yumruklarla saldırdı.
Daha sonra mutfaktan 3 bıçak alan R.İ., Mehtap İlgar'ın boğazını kesmeye çalıştı. Bu sırada yan odada bulunan kayınvalidesi A.İ., gelinini kurtarmaya çalıştı ancak R.İ., bıçağı Mehtap İlgar'ın sol gözüne saplayıp, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Mehtap İlgar kanlar içinde yere yığılırken, kayınbiraderi ise lavaboda ellerini yıkadıktan sonra evden çıkıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Mehtap İlgar, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan R.İ. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bir hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gören Mehtap İlgar, yaşam savaşını kazandı, ancak sol gözü görme yetisini kaybetti. Mehtap İlgar önce yumruklarla saldırdığını daha sonra bıçaklamaya başladığını belirterek “Evden çıkmak için hazırlandığımda kızlarım aşağıya inmek istedi. Çocuk aşağıya indikten sonra hemen ardından ağlama sesi geldi. Montumu giyip indim, neden ağladığını merak ettim. İçeri girdiğimde amcası kızgın bir ifade ile elimi öp dedim öpmedi dedi. Onun üzerine çocuğa tokat atmış. Kızıma hadi gel amcanın elini öpelim dedim, kendisi ile bir problemim yok bir sıkıntı olmadı. Çocuk elini öpmek istemedi. O an nasıl bir psikolojik durumun içindeyse bu çocuk gelince elimi öpecek, sende ağabey diyeceksin dedi. Ben kendini yaşlı hissetmesin diye ben adı ile sesleniyordum. Başka bir şey olmadı tam çıkarken enseme bir tokat yedim. Büyük kızımı alıp yukarı çıkmak istedim. Arkam dönüktü bir anda yumruklarla saldırmaya başladı. Ne yapıyorsun, ne oldu gibi sorular sorarken devam etti bende sersemledim yere düştüm. Beni rahatlayana dövdü sandım, sonra geri geldi kendimi bırakmıştım artık. İlk nereye sapladı hatırlamıyorum ama bir şeyler batıyordu. Çocukların önünde yapma ağabey dedim. Sonra kafamı kaldırdı, elindeki ne diye algılamaya çalışırken, gözümün ortasına bıçağı sapladı. Ceketimin kapüşonunu açıp bıçağı boğazıma sürttü, büyük kızım geldi, ‘anne üzülme, iyi olacaksın’ dedi. Amcasının da kolunu tutup yapma diyordu. Kapüşonu kapattım, boğazımı ensemi korumaya çalıştım. Haklı hiçbir tarafı yok, bir bıçak sanıyordum 3 bıçak varmış. Artık umudum yoktu, ağzıma boğazıma akan kanın haddi yoktu. Benim sayabildiğim 37 ama 4050 arası bıçak izim var” dedi.
Mehtap İlgar, gözünün tedavisi için yetkililerden yardım istediğini belirtti.
Anne S.D. ise en büyük cezayı almasını talep ettiğini belirterek, “Devlet büyüklerinden kızının tedavisi için yardım isteyerek “Bunu benim kızıma yapanın da en büyük cezayı almasını istiyorum, içeriden çıkmasın. İnsan insana bunu yapmaz demek ki vahşiymiş. İki çocuğunun gözü önünde yapmış, hiç mi vicdanı sızlamadı?” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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