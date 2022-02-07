Hatayspor'da Bülent Cevahir ile yollar ayrıldı

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 29 yaşındaki sol bek Bülent Cevahir ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Bülent Cevahir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bülent Cevahir'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-02-07 10:24:21



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