Hatayspor'da Bülent Cevahir ile yollar ayrıldı

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 29 yaşındaki sol bek Bülent Cevahir ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Konu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Bülent Cevahir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bülent Cevahir'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-02-07 10:24:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.