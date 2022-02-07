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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da bin 169 paket kaçak sigara ele geçirildi

İHA

Hatay’da bin 169 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'da düzenlenen operasyonda bin 169 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Hassa İlçe Jandarma Komutanlığının dedektifleri Jandarma Suç Araştırma timi (JASAT) tarafından M.A., A.İ. ve S.B. isimli şahısların kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi alması üzerine bir araçta ve iş yerinde arama yapıldı.
Gaziantep Hatay karayolu üzerinde yapılan yol kontrol noktasında Kilis ilinden gelen M.A. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan arama sonucunda 345, Ardıçlı Mahallesinde bulunan A.İ. ile Küreci Mahallesinde bulunan S.B. isimli şahıslara ait markette yapılan arama sonucunda 834 olmak üzere toplam 1.169 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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