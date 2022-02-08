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Dünyanın en büyük taban mozaiği Expo 2021'i hazırlanıyor Uzaydan dahi görülebilecek mozaiğin yapımında 500 kişi çalışıyor, 40 ton taş kullanılıyor

İHA

Dünyanın en büyük taban mozaiği Expo 2021'i hazırlanıyor Uzaydan dahi görülebilecek mozaiğin yapımında 500 kişi çalışıyor, 40 ton taş kullanılıyor

Hatay’da 1 Nisan’da düzenlenecek olan Expo 2021 için hazırlanan dünyanın en büyük taban mozaiğinde sona yaklaşıldı. Kısa sürede tamamlanması beklenen mozaikte 40 ton taş kullanılırken, toplamda 500 kişi çalışıyor.
Doğal taş kullanılarak Guines Rekorlar Kitabına girmeye hazırlanan taban mozaiğinde, yaklaşık 40 ton taş kullanıldı ve 16 milyon küçük kare taşlar kullanılarak Hatay’da ki tüm mozaik atölyelerinin de imece usulü çalışılıyor. Bin 600 metrekare alanda 45 metre çapında yapılan taban mozaiği uzaydan bile gözükebilecek.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Banu Özdilek, mozaiğin özelliğinin Hatay’ı günümüzden 2 buçuk milyon yıl önce başlayan tarihi antik dönem sembolizması ile anlatıldığını belirterek, “Ortak var oluş ismini verdiğimiz bu mozaik aslında birçok ilke öncülük ediyor. Bu tasarım özgün patentli bir eser ve bilimsel bilgi kullanılarak yapıldı. Tabi bunda arkeoloji ve diğer bilim dallarının etkisi var. Tarih, sosyoloji ve teoloji gibi alanlar burada anlatılıyor. Bu mozaiğin özelliği Hatay’ın günümüzden 2 buçuk milyon yıl önce başlayan tarihi antik dönem sembolizması ile anlatılıyor ve dünyanın en geniş taban mozaiği. Doğal taş kullanılarak Guines Rekorlar Kitabına giriyor. Türkiye’nin her yerinden değişik taşlar geldi. Yaklaşık 40 ton taş kullanıldı ve 16 milyon küçük kare taşlar kullanılarak Hatay’daki tüm mozaik atölyelerinin de imece usulü çalıştığı bir tasarım oldu” dedi.
Özdilek projede sona gelindiğini ve artık alanda montaja geçeceklerini belirterek, “Çalışmalar yazın başladı ve Expo 2021, 1 Nisanda açılacak ve ona hazır hale geliyor. Bu mozaik bin 600 metrekare alanda 45 metre çapında yani uzaydan bile gözükebilecek durumda ve bu da bir rekor. Amacımız Hatay’ın tarihini yediden yetmişe dünyada ki herkese anlatmak. Her atölye de farklı sayılarda kişiler çalışıyor ama toplamda 500 kişiyi buldu. Çok büyük emeklerle farklı eller, farklı işçiliklerle harmanlanan bir mozaik oldu” diye konuştu.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeolog Dr. Hasan Onur Tıbıkoğlu ise Hatay kent tarihinde ilk defa noter devir sözleşmesine konu olan bir sanat eseri ortaya çıktığını belirterek, “Bu eseri önemli paydaşlarla kurma fikri ve ilkesi ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nin bilim adamlarının da katıldığı bilim ekibi kurularak bu eser tasarlandı. Bu eser tasarımı ile patentlenerek belediye yolu ile kamuoyu mal edilmiş oldu. Hatay kent tarihinde ilk defa noter devir sözleşmesine konu olan bir sanat eseri ortaya çıktı. Bu eser 45 metre çapında bin 600 metrekarelik daire şeklinde ki bir alana uygulanacak. Bu kadar büyük boyutta bir eserin mozaik olarak uygulanmasında bazı teknik organizasyonlar gerekti” dedi.
Tasarımın Hatay’ın tarihsel serüveninden bir kesit sunduğunu belirten Tıbıkoğlu, şunları kaydetti:
“Hatay yaklaşık tarihi 2 milyon yıla uzanan bir kültür coğrafyası. Kültürel çeşitliliğini ve derinliğini bu zamana borçlu. Bu zaman ülkenin barış kavramına Mustafa Kemal’in Cumhuriyet değerlerinde ilke olarak ortaya attığı ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesinin en önemli odak alanlarından birisi olarak bu coğrafya da tarihsel olarak yaşıyor. Bu barıştan köklenen bu tasarım coğrafyanın sunduğu büyük olanaklarla buranın insanına kattığı hümanist değerleri, birlikte yaşama ve yaşam kültürünü anlatmaya çalışıyor. Umarız dünyada da Hatay’ı markalaştıran EXPO’ya bir simge olarak katkı sağlayacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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