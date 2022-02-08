Hatay’da 10 kaçak göçmen yakalandı

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Hatay’da ülkeye yasa dışı girdikleri belirlenen 10 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önleyici kolluk faaliyeti sırasında ilçe merkezi kırsalındaki şüpheli bir grubu fark etti.

Reyhanlı ilçesinde yapılan kimlik kontrolünde Suriye uyruklu 10 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi. Yabancı uyruklu 10 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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