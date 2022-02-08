Hatay’da seyir halindeki minibüs alev aldı

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Hatay'da seyir halindeki bir minibüste çıkan yangın hasara yol açtı.

Antakya Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan 31 AIL 234 plakalı minibüsün motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

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