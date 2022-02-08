Yassine Benzia Hatayspor’da

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Dijon forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Yassine Benzia'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yassine Benzia, 9 Şubat Çarşamba günü Hatay'a gelecektir. Yassine Benzia'ya armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz" denildi. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-02-08 21:22:13



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