Hatay’ın Erzin ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, Şükrüpaşa Mahallesinde bulunan B.A.'nın işlettiği kahvehanenin kumarhaneye çevrildiği 4 şahsın kumar oynadığı belirlendi. İş yerinde yapılan aramada 106 adet iskambil kağıdı ile 750 TL'ye el konuldu.

Kumar oynadıkları tespit edilen 4 şahsa toplamda 7 bin 276 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında ise adli işlem yapıldı.

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