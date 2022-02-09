Otomobillerin şasi ve tescil bilgilerini değiştiren şüpheli yakalandı



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaraları ile tescil bilgilerini değiştirerek satış yapan C.S., polisin operasyonunda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaraları ile oynayan, tescil bilgilerini de değiştirerek satış yapan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, C.S.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Baskında, satıştan elde edildiği düşünülen 55 bin TL'ye el koyulurken, trafiğe çıkarılan 2 araç da tespit edilip, yediemin otoparkına çekildi. Araç sahipleri ile 'change' işlemi yapan kişilere yönelik de adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-02-09 16:31:24



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