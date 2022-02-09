Ziraat Türkiye Kupası: A. Hatayspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahası önünde El Kaabi’nin pasında topla buluşan Dylan Louis ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert şutu kalecide kaldı.

14. dakikada sağdan Kahraba’nın ortasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Onur’un müsait pozisyondaki şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

20. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleci Munir topu yumruklayarak uzaklaştırdı, sağ tarafa açılan topa Ghacha’nın ortasında savunmadan seken top Hakan Özmert’in önünde kaldı. Hakan'ın kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Munir gole izin vermedi.

34. dakikada sağdan Dylan Louis’in ortasına Veysel ters bir vuruş yapınca top arkaya sekti, bomboş pozisyonda olan Kahraba’nın şutu yan ağlarda kaldı.

41. dakikada Ghacha’nın pasında Güray ceza sahası önü sol taraftan girdi, pasında topla buluşan Gökdeniz’in şutu kalecide kaldı.



Stat: Hatay

Hakemler: Mert Güzenge xx, Yusuf Bozdoğan xx, Furkan Ürün xx

Hatayspor: Munir xx, Adekugbe xx, Fatih x, Falette xx, Sadık Baş xx, Onur xxx, Riberio xx, Kahraba xx Dylan Louis xx, El Kaabi xxx, Diouf xxx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre Kaplan, Eren Fansa, Isaac Sackey, Saba Lobjanidze, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Mehdi Boudjemaa, Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Antalyaspor: Diogo Sousa xxx, Güray Vural xx, Doğukan xx, Veysel Sarı xx, Floranus xx, Adrea Poli xx, Hakan Özmert xxx, Haji Wright xx, Eddine Ghacha xx, Gökdeniz Bayraktar xxx

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Berat Pınar, Naldo, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Nuri Şahin, Fredy, Alassane Ndao, Mustafa Erdilman

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Kırmızı kart: Fatih Kuruçuk (dk. 45) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Kahraba, Diouf (Hatayspor)

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