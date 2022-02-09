Ziraat Türkiye Kupası: A. Hatayspor: 0 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda A. Hatayspor, Antalyaspor’u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 20 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Milosevic’in yerden pasında Ghacha ceza yayı üzerinden sert vurdu ancak top az farkla auta gitti.

57. dakikada Hakan Özmert’in ara pasında Haji Wright ceza sahasına girdi, vuruşunda kaleci başarılı oldu.

71. dakikada Hakan Özmert’in kullandığı köşe vuruşunda arkaya seken topa Güray sert vurdu, savunmaya son anda çarpan top kornere çıktı.

79. dakikada Adekugbe’nin ceza sahasına yerden ortasına penaltı noktasından El Kaabi’nin sert şutu az farkla auta gitti.

80. dakikada Güray’ın soldan ara pasında Doğukan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi, kale çizgisinden şutunda Munir kornere çeldi.

82. dakikada Saba’nın kullandığı korner vuruşunda Falette ön direkte vuruşunu yaptı, top auta çıktı.

83. dakikada Güray’ın soldan yerden ortasına Alassane Ndao ceza sahası içinde topu aldı, dönerek vuruşunda top savunmaya çarparak ağlara gitti. 01

87. dakikada Fredy’nin ara pasında topla buluşan Haji Wright hızlı şekilde topu ceza sahasına taşıdı. Kaleci ile karşı karşıya şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 02



Stat: Hatay

Hakemler: Mert Güzenge xx, Yusuf Bozdoğan xx, Furkan Ürün xx

Hatayspor: Munir x, Adekugbe xx, Fatih x, Falette xx, Sadık Baş xx, Onur xxx, Riberio xx (Mehdi Boudjemaa dk. 66 xx), Kahraba x (Lobjanidze dk. 66 x) Dylan Louis x (Isaac Sackey dk. 46 x), El Kaabi xxx, Diouf xx,

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre Kaplan, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Antalyaspor: Diogo Sousa xxx, Güray Vural xx (Berat Pınar dk. 90 ?), Doğukan xx, Veysel Sarı xx, Floranus xx, Adrea Poli xx (Doğukan Sinik dk. 74 xx), Hakan Özmert xxx (Mustafa Erdilman dk. 90 ?), Milosevic xx (Fredy dk. 61 xx) Haji Wright xx, Eddine Ghacha xx, Gökdeniz Bayraktar xxx (Alassane Ndao dk. 61 xxx),

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, , Naldo, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin,

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Alassane Ndao (dk. 83), Haji Wright (dk. 87) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Fatih Kuruçuk (dk. 45) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Kahraba, Diouf (Hatayspor)

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