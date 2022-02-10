Çaldıkları aletleri çuvalla taşırken yakalandılar

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çaldıkları aletleri çuvalla taşıyan 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Numune Evler Mahallesi, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı üzerinde içerisi dolu çuvalı taşımaya çalışan 2 şüpheli durduruldu.
İsimleri, A.S. ile Ö.G. olduğu belirlenen şahısların yapılan üst aramasında ve yanında taşıdıkları çuval içerisinde hırsızlık eşyası olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 1 adet delici kırıcı matkap takımı, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet spiral makinesi, 100 metre uzatma kablosu, 20 adet tornavida, şarj adaptörü, araç teyp başlığı ve kumandası, 25 adet anahtar takımı, yan keski, 2 kutu cıvata ve somun ile el aletleri çıktı.
2 kişi gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.