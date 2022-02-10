Uzm. Dr. Dablan: "Her 100 çocuktan 30'unda büyüme ağrısı görülüyor"

İskenderun Gelişim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevcan Dablan, her 100 çocuğun 30'unda büyüme ağrısı görüldüğünü söyledi.

Uzm. Dr. Dablan, sıklıkla 4 ile 12 yaşlarında görülen büyüme ağrısı hakkında bilgilendirmede bulundu. Büyüme ağrısının belirtilerinden söz eden Uzm Dr. Dablan, “Her yüz çocuğun otuzunda karşılaştığımız büyüme ağrısı, sıklıkla; bacaklarda (uyluklarda, baldırlarda ve diz arkasında), bel ve kollarda görülmektedir" dedi.

Akşamüzeri ve geceleri ortaya çıkan büyüme ağrısının, birkaç dakika, nadiren de birkaç saat sürebildiğini belirten Uzm. Dr. Dablan, "Büyüme ağrısı yaşayan çocuğun eklem hareketlerinde ağrı yoktur ve yürümesinde zorluk olmaz. Sıcak uygulama, masaj yapılması, şiddetli durumlarda ise ağrı kesici işe yarayabilir. Travma öyküsü eklemlerde bir bölgede şişlik kızarıklık varsa; ateş, topallama, olağan dışı döküntüler, iştahsızlık, yorgunluk veya halsizlik eşlik ediyorsa, mutlaka doktora başvurulmalıdır" diye konuştu.

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