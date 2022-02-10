Hatay’da Turkovac aşısı yapılmaya başlandı

Hatay’da yerli ve milli aşı Turkovac vatandaşlara yapılmaya başlandı.

Vatandaşlar Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası’nda uygulamaya başlatılan Turkovac aşısını yaptırdı.

Covid 19 aşılarına Turkovac aşısını da eklediklerini belirten Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat, “Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sinovac ve Biontech aşılarını yanı sıra Turkovac aşısını da uygulamaya başladık” dedi.

Tüm vatandaşları 1. doz ve hatırlatma dozu için özellikle yerli ve milli aşı olan Turkovac aşısını yaptırmaya davet eden Hambolat, “Beklediğimiz yerli ve milli aşımıza nihayet uygulamaya konuldu. Şu ana kadar yapılan uygulamalardan edindiğimiz sonuçlar da gayet başarılı" diye konuştu.

Tüm yurtta olduğu gibi Hatay’da da Covid 19 sayılarında vaka pozitifliği oranında artışların olduğuna vurgu yapan Hambolat, “Sevindirici tarafı hastane yükü açısından korktuğumuz şekilde bir dönüşü olmuyor. Hastane yükü olarak yansıması minimal düzeyde. Fakat bu bizim alacağımız tedbirleri ve önlemleri hafife almamıza gerektirmiyor. Dolayısıyla maske mesafe ve hijyen noktasında hassas davranmaya devam edelim. Hakkı olanlar hızla aşısını olsun. Özellikle Turkovac aşısını olmayı tavsiye ediyoruz. Bu konuyu bir an önce gündemimizden çıkaralım istiyoruz" diye konuştu.

Hatay'da toplam iki buçuk milyonun üstünde aşı uygulaması yaptıklarını belirten Hambolat, "Bunun 2 milyon üstü miktarı Biontech aşısı olup, 500 binde Sinovac dediğimiz Çin aşısı. Turkovac yeni başladı, fakat ciddi bir talep olduğunu düşünüyoruz. Sayıların daha da artacağını düşünüyoruz. Hedef nüfusumuzun yüzde 75’in üstünde 2 doz aşılanması var" dedi.

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