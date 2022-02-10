Hatayspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 25´inci haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor´da hazırlıklar başladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat 45 dakika süren idmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular, yenileme idmanı yaparken, diğer futbolcular da pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlı ekibin yeni transferi Yassine Benzia da takımla birlikte çalışmalara başladı.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-02-10 18:56:27



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