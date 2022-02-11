NF hastası İhsan’a sürpriz doğum günü

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde ikamet eden düşme sonucu sol kolu kırılan Nörofibromatozisler (NF) hastası İhsan Kıbrıs'a polisler doğum günü sürprizi yaptı.

Meydan Mahallesinde yaşayan NF hastası İhsan Kıbrıs, bir süre önce sert zemine düşmesi sonucu kolu kırıldı. NF hastası olan Kıbrıs’ın kolunun kırıldığını öğrenen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı karma ekiplerden oluşan polisler geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak yanlarında getirdikleri pasta ile sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar.

Polislerin ziyaretinden büyük mutluluk duyduğu ve heyecanı gözlerine yansıyan İhsan Kıbrıs, polislere teşekkür etti.

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