Hatay’da hırsızlık zanlısı 4’ü kadın 5 kişi tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde evden ve işyerinden hırsızlık yapma suçundan yakalanan 4'ü kadın 5 zanlı tutuklandı.

İskenderun ilçesinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen “Evden Hırsızlık” olayının ve Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen “İşyerinden Hırsızlık” olaylarının şüphelisi C.Ç. K.Ç., L.Ç. ve B.L. çaldıkları cep telefonu, bir adet küçük altın kesesi, 3 adet çeyrek altın, bir çift küpe, 30 cm uzunluğunda ziynet eşyası altınlarla birlikte, zanlılara yardım eden S.Ç. adlı şahıs gözaltına alındı.

K.Ç.'nin Antakya'da bir evden 450 bin lira değerinde hırsızlık ve Adana'da konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından arandığı, S.Ç.’nin ise küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası arandığı tespit edildi.

Olaylara ilgili olarak yakalanan 4’ü kadın 5 şüpheli şahıs çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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