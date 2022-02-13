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Savaş: "Expo Hatay'a can suyu olacak" Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'ın turizmi, ticareti, tarımı ve geleceği için Expo gibi önemli bir organizasyonu kente kazandırdıklarını söyledi

İHA

Savaş: "Expo Hatay'a can suyu olacak" Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay'ın turizmi, ticareti, tarımı ve geleceği için Expo gibi önemli bir organizasyonu kente kazandırdıklarını söyledi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 1 Nisan’da açılışını yapacakları Expo 2021'in, Suriye’de yaşanan olaylardan her anlamda olumsuz etkilenen Hatay’a yeniden can suyu olabilecek projeleri hayata geçirmek ve şehrin değerlerini dünya pazarına sunmak için önemli bir yatırım olduğunu söyledi.
Başkan Savaş, 1 Nisan’da başlayacak olan Expo 2021 Hatay’ı anlattı. Hatay’ın marka değerini arttırmak için büyük adımlar attıklarını belirten Savaş, Hatay’ın turizmi, ticareti, tarımı ve geleceği için Expo gibi önemli bir organizasyonu kente kazandırdıklarını söyledi.
Expo’nun Suriye’de yaşanan olaylardan her anlamda olumsuz etkilenen Hatay’a yeniden can suyu olabilecek projeleri hayata geçirmek ve şehrin değerlerini dünya pazarına sunmak için önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Savaş, 1 Nisan’da Expo’21 Hatay açılışına herkesi davet etti.
Savaş, Expo’21 Hatay’da neler olacağını şu sözlerle anlattı:
"İskenderunArsuz ve AntakyaDefne olmak üzere 2 ayrı alan tasarladık. İskenderun’da dünya şehirlerinin katıldığı 100 dönümlük bir alan olacak. Antakya kısmında ise Türkiye’den şehirlerin katıldığı 220 dönümlük bir alan olacak. İskenderun’da 8 bin kişilik bir Expo alanı bir de 10 bin kişilik bir Expo alanımız var. Antakya’da 3 bin 500 kişilik bir amfi tiyatromuz var. Gastronomi ile ilgili bir alanımız var burada şehirlerimiz kendi mutfaklarını tanıtma imkanı bulacak. Bu alanda bir battı çıktı inşaatımız sırasında bulduğumuz 5. YY’a ait bir şapeli de sergileyeceğiz. Şehrimizde yaşayan 13 medeniyeti temsil eden bir medeniyetler bahçemiz yer alacak. Tıbbi aromatik bitkilerimizin ekili olduğu bir insan figürümüz de alanda olacak.”
Her iki alanın da Hatay var oldukça kente hizmet etmeye devam edeceğini söyleyen Başkan Savaş, alanların aynı zamanda eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine de sahne olacağını belirtti.
Yerelden kalkınma çalışmaları
Hatay’ın ekonomik zorlukları aşabilmesi ve kentte yaşayanların refah seviyesinin yükselmesi için kırsal kalkınma projelerine ağırlık verdiklerini de ifade eden Lütfü Savaş, bu sayede köyden kente göçü önleyerek kırsalda yaşayan insanların topraklarında daha mutlu ve verimli bir şekilde yaşamasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Başkan Savaş, çiçekçilik, fidancılık ve bahçe bitkileri yetiştiriciliği gibi alanları Hatay’ın yerelden kalkınmasına hizmet edecek şekilde düzenleyip kenti bu alanların ticaretinde bir dünyada merkez üssü haline getireceklerini belirtti.
Hatay’da sanayinin kalbi konumundaki İskenderun’un serbest bölge olması için çalışma yürüttüklerini kaydeden Savaş, yaz aylarında bunun için bir çalıştay yapmayı planladıklarını ifade etti.
Expo’yu tamamen kendi imkanlarıyla yaptıklarını söyleyen Savaş, "Hatay, Cumhuriyet ilan edildikten sonra 16 yıl daha milli mücadeleye devam etmiş bir şehirdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Hatay benim şahsi meselemdir’ demiştir. Atatürk’ün böylesine değer verdiği bir şehre ve onun emanetine Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve mevcut hükümetin de sahip çıkmasını istiyorum” dedi.
Savaş, Hatay’ın dünyaya deniz yoluyla da açılabilmesi için Hatay Deniz Otobüsü (HADO) projesinin startını verdiklerini ve bu hususta çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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