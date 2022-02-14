Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 2 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Hatayspor sahasında Göztepe’yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 20 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Soner'in uzun pasında topu önünde bulan Di Santo’nun vuruşunda kaleci Munir iki hamlede topu kontrol etti.

16. dakikada Benzia’nın sağdan ortasına savunmadan seken topa Riberio ceza sahası dışından sert vurdu top kaleci İrfancan'da kaldı.

36. dakikada sağ kanattan Kamil Ahmet’in ortasına arka direkte iyi yükselen Mame Diouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 10

45. dakika da Benzia’nın pasında topla buluşan El Kaabi, ceza sahası dışından çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 20



Stat: Hatay

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Samet Çiçek xx, Murat TuğberkCurbay xx

Hatayspor: Munir xxx, Adekugbe xx, Burak xx, Sackey xx, Kamil Ahmet xxx, Riberio xxx, Onur xx, Kahraba xx, Benzia xx, El Kaabi xxx, Mame Diouf xxx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre Kaplan, Eren Fansa, Lobjanidze, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Sadık Baş, Mehdi Boudjemaa, Mohammed Kamara, Dylan SaintLouis

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Göztepe: İrfan xx, Angel xxx, Atakan xx, Kahraman xx, Moubandje xxx, Soner xx, Aytaç xx, Murat xx, Tijanic xx, Halil xx, Franco Di Santo xxx

Yedekler: Kenan Piric, Kerim Alıcı, Yusuf Talum, Berkan Emir, Makana Rudi Baku, Efe Can Saçıkara, Yalçın Kayan, Lourency, Ege Özkayımoğlu, Oussama Tannane

Direktör: Nestor El Maestro

Goller: Mame Diouf (dk. 36), El Kaabi (dk. 45) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Benzia (Hatayspor), Moubandje (Göztepe)

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