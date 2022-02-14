Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Hatayspor, sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 21 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

59. dakikada Aytaç Kara’nın ara pasında hızla ceza sahasına giren Halil Akbunar, sol çaprazdan sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 21

63. dakikada El Kaabi’nin sağdan ceza sahasına ortasına, Mame Diouf kafa ile dokundu ancak top kalecide kaldı.

67. dakikada sağdan El Kaabi’nin ortasına ceza sahası içinde Lobjanidze kafa vuruşunu yaptı, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada Kerim, sağdan kullandığı taç atışında ceza sahasında topu alan Di Santo, Adekugbe’yi geçerek şutunu çekti, top az farkla auta gitti.

80. dakikada Yalçın Kayan’ın pasında topla buluşan Di Santo, ceza sahası dışından çok sert vurdu top üst direkten geri döndü.

81. dakika da hızlı gelişen Hatayspor atağında Mame Diouf’un pasında topla buluşan Lobjanidze ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.



Stat: Hatay

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Samet Çiçek xx, Murat TuğberkCurbay xx

Hatayspor: Munir xxx, Adekugbe xx, Burak xx, Sackey xx, Kamil Ahmet xxx, Riberio xxx (Dylan SaintLouis dk. 83 ?), Onur xx, Kahraba xx (Lobjanidze dk. 62 xx), Benzia xx (Boudjemaa dk. 83 ?), El Kaabi xxx, Mame Diouf xxx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre Kaplan, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert, Sadık Baş, Mohammed Kamara

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Göztepe: İrfan xx, Atakan xx, Angel xxx, Kahraman xx, Moubandje xxx (Berkan Emir dk. 46 xx), Soner xx, Aytaç xx (Tannane dk. 76 xx), Murat xx (Kerim Alıcı dk. 76 xx) , Tijanic xx (Yalçın Kayan dk. 46 xx), Halil xx, Franco Di Santo xxx (Ege Özkayımoğlu dk. 89 ?)

Yedekler: Kenan Piric, Yusuf Talum, Makana Rudi Baku, Efe Can Saçıkara, Lourency,

Direktör: Nestor El Maestro

Goller: Mame Diouf (dk. 36), El Kaabi (dk. 45) (Hatayspor), Halil (dk. 59) (Göztepe)

Sarı kartlar: Adekugbe, Benzia, Kamil Ahmet, Sackey, Onur (Hatayspor), Moubandje, Atakan, Di Santo (Göztepe)

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