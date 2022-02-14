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Atakaş Hatayspor - Göztepe: 2-1

DHA

Atakaş Hatayspor - Göztepe: 2-1


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)
STAT: Yeni Hatay
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Murat Tuğberk Curbay
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro (Dk. 89 Saint-Louis), El Kaabi, Benzia (Dk. 83 Boudjemaa), Kahraba (Dk. 62 Lobjanidze), Diouf
GÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat Kahraman Demirtaş, Angel, Atakan Çankaya, Murat Paluli (Dk. 76 Kerim Alıcı), Aytaç Kara (Dk. 76 Tannane), Soner Aydoğdu, Moubandje (Dk. 46 Berkan Emir), Halil Akbunar, Tijanic (Dk. 46 Yalçın Kayan), Di Santo (Dk. 89 Ege Özkayımoğlu).
GOLLER: Dk. 36 Diouf, Dk. 45 El Kaabi (Atakaş Hatayspor), Dk. 59 Halil Akbunar (Göztepe)
SARI KARTLAR: Benzia, Adekugbe, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Onur Ergün (Atakaş Hatayspor), Moubandje, Atakan Çankaya, Di Santo (Göztepe)
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25´inci haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 36'ncı dakikada Diouf ve 45'inci dakikada El Kaabi kaydederken, Göztepe'nin tek sayısı 59'uncu dakikada Halil Akbunar'dan geldi.
5´inci dakikada gelişen Hatayspor atağında, Ribeiro orta alandan topu ceza sahasına gönderdi. Penaltı noktası yakınlarında El Kaabi'nin kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can Eğribayat´ta kaldı.
14´üncü dakikada Göztepe etkili bir atak geliştirdi. Soner Aydoğdu´nun pasıyla sağ çaprazdan savunma arkasına sarkan Di Santo, ceza sahası içine girer girmez sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Munir gole izin vermedi.
15´inci dakikada Hatayspor´da Benzia sol kanattan ortayı yaptı. Kale sahası ön çizgisi üzerinde sağ çaprazdan El Kaabi kafayı vurdu, top yandan az farkla auta çıktı.
36´ncı dakikada gelişen Hatayspor atağında, Kamil Ahmet Çörekçi sağ kanattan ortayı yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında topa yükselen Diouf, rakibi Murat Paluli'nin üzerinden kafa vuruşunu yaparak uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 1-0.
45´inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, Benzia'nın pasıyla topla buluşan El Kaabi, kale sahası dışından sol ayağıyla çok sert vurdu, uzak köşeye giden top ağlarla buluştu: 2-0.
İlk yarı, Atakaş Hatayspor´un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
57´nci dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan El Kaabi sol ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, kaleci İrfan Can Eğribayat topu çıkarmayı başardı.
59´uncu dakikada gelişen konuk takım Göztepe atağında, Aytaç Kara´nın orta alandan pasıyla savunma arkasına sarkan Halil Akbunar, sol çaprazdan ceza alanına girip sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top, kaleci Munir'in sağından geçerek ağlarla buluştu: 2-1.
77´nci dakikada gelişen Göztepe atağında sağ kanattan uzun taç atışı kullanan Kerim Alıcı topu ceza sahasına gönderdi. Sağ çaprazda topu kontrol eden Di Santo, dönerek uzak köşeye doğru yerden vurdu, top yandan az farkla auta çıktı.
81´inci dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Di Santo, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top üst direkten geri geldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor kendi sahasında Göztepe´yi 2-1 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-02-14 22:14:42

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