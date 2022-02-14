Atakaş Hatayspor - Göztepe maçının ardından



İzzet NAZLI Samim Selçuk / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25´inci haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Sıkıntılı bir süreçte önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, şunları söyledi: "Bugün maçın zorluk derecesini biliyorduk. Maçın geneline bakınca çok domine bir futbol oynayan bir Hatayspor vardı. Haklı bir 2-0'lık bir skor elde ettik. Devamında 3'ü, 4'ü de bulabilirdik. Devre arası oyuncularımı uyardım. Çünkü 2-0'lık bir skor her zaman tehlikeli. Gol yediğiniz zaman ister istemez saha içerisinde bir panik ortamı oluşuyor. Tabi bunun bana göre en büyük nedenlerinden bir tanesi de son aldığımız mağlubiyetlerden herkes üzerinde bir galibiyet baskısı, ister istemez bir stres vardı. Ne kadar da oyuncularımıza rahat olmalarını söylesek de oyuncularım galip gelmeyi çok istiyordu. 2-1 iken de 3'ü, 4'ü bulup maçı daha önce koparabilirdik. Ama maalesef başaramayınca bir son 10-15 dakika biraz sıkıntılı bir süreç yaşadık. Direkten dönen topu vardı Göztepe'nin. 1-2 tane de karambolden verdiğimiz pozisyonlar vardı ama haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Hem savunma anlamında, hem hücum anlamında gerçekten çok doğru şeyleri yaptı oyuncularım. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir dönemde sorumluluk aldılar. Bugün de önemli bir galibiyet alıp biraz rahat bir nefes aldık. Önümüze daha iyi bakacağımız bir ortam oluştu. Çünkü maçtan önce söylediğim gibi bugün alacağımız 3 puan hem şu an bulunduğumuz konumu koruma anlamında önemli aynı zamanda alt gruptan biraz uzaklaşmamız gerekiyordu. Çünkü son haftalara girerken ister istemez çok farklı skorlar da oluşabilir ve hiç beklenmedik bir anda sıkıntılı bir sürece de girebilirdik. Onun için bugün 3 puanı alıp önümüze daha rahat bir şekilde bakıp yine daha moralli, özgüvenli bir ortam yaratmak istiyorduk. Bu galibiyetle de inşallah bunu elde ederiz. Bugün bu galibiyetin sevincini yaşayacağız. Yarından itibaren hafta sonu Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacağız."

MAESTRO: ŞANSSIZLIKLAR SAHADA PEŞİMİZİ BIRAKMADI

Sahada iki farklı yarıda iki farklı oyun oynadıklarını söyleyen Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise "İlk yarı açıkçası çok kendimiz gibi oynamadık. İkinci yarı daha sonrasında 3-5-2 gibi bir sistemle sahadaydık ve gerçekten bu sefer kendimiz gibi bir oyun oynamaya, kendimiz gibi mücadele etmeye başladık. Maçın sonucuna bakacak olursanız 1 puana aslında çok yakındık ama bazı şanssızlıklar da sahada peşimizi bırakmadı diyebiliriz. Çok sıra dışı farklı bir gol yedik. Ama şunu söyleyebilirim ki ilk yarı gibi oynadığımız zaman galibiyetlere uzak oluruz, fakat ikinci yarıda gerçekten kendimiz gibi bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ömer Erdoğan´ın açıklamaları

Nestor El Maestro´nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Samim SELÇUK

2022-02-14 23:31:19



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