Hatay’da 58 hayvanın telef olduğu kaza kamerada

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir aracın hayvan sürüsüne çarpması sonrasında 58 hayvan telef oldu, araç sürücüsü de yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’nın Kuzeytepe Mahallesi’nde gece saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir cip, hayvan sürüsüne çarptı. Yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünde 56 küçükbaş hayvan ve 2 eşek kaza da telef olurken, yaralı sürücü ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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