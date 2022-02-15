Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

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Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirilirken, Göztepe maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenileme antrenmanı yaptı.

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