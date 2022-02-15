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Hatayspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

DHA

Hatayspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 26´ncı haftasında Fenerbahçe´ye konuk olacak Atakaş Hatayspor´da hazırlıklar başladı.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda, Göztepe maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenileme idmanı yaparken diğer futbolcular pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-02-15 18:09:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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