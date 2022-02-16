Hatay'da PKK'lı teröristlerin yaşam malzemeleri ele geçirildi

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da jandarma ekiplerinin PKK-KCK/PYD-YPG terör örgütüne yönelik yürüttüğü operasyonlarda 3 depo içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eren-2 Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Operasyonu kapsamında Amanos Dağları kırsalında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, kırsalda PKK'lı teröristlerce kullanılan 3 depo tespit etti. Depolarda, sırt çantası, 11 mutfak tüpü, serum ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu. Malzemelere el konuldu, depolar imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-02-16 14:12:15



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