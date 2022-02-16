Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan Karadurmuşlu yolunda meydana gelen kazada, Abbas D. yönetimindeki 31 ALD 998 plakalı otomobil, aynı yönde giden sollamaya çalıştığı Adnan Gezer'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen

motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.