Özel 100. Yıl Samandağ Hastanesi 1 yılı geride bıraktı

Hatay’da 2020 yılında hizmet vermeye başlayan Özel 100. Yıl Samandağ Hastanesi'nin 2022 yılında da “yüksek standartlı” sağlık hizmeti vermeye devam edeceği belirtildi.

Özel 100. Yıl Samandağ Hastanesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ”Anadolu’nun henüz özel sağlık hizmeti ulaşmamış bölgelerinde tıp merkezleri kurarak adım attığımız sağlık sektöründe 21. Yılımıza girdik. Otuz iki yıllık süre içinde hastalarımızın iyileşmesine tanıklık etmek, bizlerin gurur ve motivasyon kaynağı oldu, daha güçlü adımlar atmak için bizlere cesaret verdi. “İlk günden beri, “İnsanaYaşama Saygı” temel değerimiz; insan yaşamının kutsallığı ve insan sağlığının korunması düşüncesi rehberimiz oldu.”

Bugüne kadar sağlık kuruluşlarında istihdam edilen 1100 çalışanla, şimdiye kadar 4 milyondan fazla vatandaşa hizmet verildiği belirtilen açıklamada, “2020 yılı başında mülkiyetini devraldığımız, Samandağ ilçemizin en büyük yatırımlarından biri olan Özel Güneypark Hastanesi’ni yaklaşık 1 yıldır sağlık teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla geliştirme ve çok daha güçlü ve geniş bir hekim kadrosu oluşturma gayreti içinde olduk ve Samandağlı hemşehrilerimize ve bölge halkına hizmet verdik. Aynı azim ve kararlılıkla “ulaşılabilir”, “kaliteli”, “güvenilir”, “yüksek standartlı” sağlık hizmeti vermeye kararlılıkla devam edeceğimizi saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız ”ifadeleri kullanıldı.

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