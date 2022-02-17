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Ulusal Pamuk Zirvesi Bakan Yardımcısı Işıkgece, çiftçilere destek ödemelerinin Mart ayında bitecek olan başvuruların ardından yapılacağını söyledi Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Balçık, Türkiye'nin dünya pamuk üretiminin yüzde 3.3'ünü gerçekleştirdiğini belirtti

İHA

Ulusal Pamuk Konseyi ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle 6. Ulusal Pamuk Zirvesi Hatay'da düzenlendi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, çiftçilere destek ödemelerinin Mart ayında bitecek olan başvuruların ardından yapılacağını söyledi.

Ulusal Pamuk Zirvesi Bakan Yardımcısı Işıkgece, çiftçilere destek ödemelerinin Mart ayında bitecek olan başvuruların ardından yapılacağını söyledi Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Balçık, Türkiye'nin dünya pamuk üretiminin yüzde 3.3'ünü gerçekleştirdiğini belirtti

Ulusal Pamuk Konseyi ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle 6. Ulusal Pamuk Zirvesi Hatay'da düzenlendi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, çiftçilere destek ödemelerinin Mart ayında bitecek olan başvuruların ardından yapılacağını söyledi.
Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, ‘Pamuk Sektöründe Sürdürülebilirlik’ ana temasıyla düzenlenen zirvedeki konuşmasında, 20172021 yılları arasında yüzde 78’lik bir artışla tarımsal hasılanın 337 milyar TL’ye ulaştığını hatırlatarak, "Toplam tarımsal ihracatımız ise 2021 yılında 25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çiftçimize desteklerimiz sürüyor. Son 19 yılda 396 TL’lik destek verdik. En Son Cumhurbaşkanımızda 3.2 milyarlık ilave destek verileceğini açıkladı. Girdi maliyetlerine ek bir nefese olması açısından dağıtmış olduk. Bu yıl destek ödemeleri ise mart ayında başvuruları bitecek gerekli işlemlerinin bitmesinin ardından gerçekleşecek" dedi.
Türkiye’de pamuk üretiminin yüzde 87’lik kısmının 6 il tarafından gerçekleştirildiğini belirten Işıkgece, "Üretim 432 bin hektarlık alanda 2.3 milyon ton olarak gerçekleşti. 20022020 yıllarında arasında sertifikalı tohum ihracatında 11 katlık bir artışla 185 milyon dolarlık bir çizgideyiz ve 117 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz" diye konuştu.
Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık ise Türkiye'nin köklü bir pamuk ülkesi ve çiftçilerin bilgili ve deneyim sahibi ayrıca mesleklerinin zirvesinde olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin dünya pamuk üretiminin yüzde 3.3'ünü gerçekleştirdiğini aktaran Balçık, "Üstelik bu başarıyı kuzey yarım kürenin pamuk ekilebilen en kuzeyinde marjinal iklim koşullarında ve sadece GDO’suz tohum kullanarak sağlamış bulunuyoruz. Tekstil ve hazır giyim sanayilerimiz 2021 yılı itibariyle 30 milyar doları aşan ihracat dilimi 18 milyar dolar dış ticaret fazlası ve barındırdıkları istihdam ile ülkemiz ekonomisinin tartışmasız en başarılı ekonomik faaliyet grubu oldu" şeklinde konuştu.
2020 yılında pamuk ekim alanlarının yüzde 40 azalarak 353 bin hektara gerilediğini vurgulayan Balçık, ”Buna rağmen tarla veriminin yüzde 25 artması sayesinde kütlü pamuk rekoltesi 1 milyon 600 bin tonla sınırlı kalmıştır. Aynı yıl pamuk fiyatlarının 2019 yılına göre yüzde 40 artması ve fark ödemelerinin desteklerinin 82 kuruştan 110 kuruşa yükselmesi sonucunda üreticilerimiz 2020 yılını kazançla kapatmıştır" diye konuştu.

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