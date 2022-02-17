

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) PAMUK sektöründe sürdürülebilirlik ana temalı 6´ncı Ulusal Pamuk Zirvesi Hatay´da yapıldı. Pamuk sektörü temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği programda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "GDO´suz Türk pamuğunu bizim tüm dünyada duyurmamız ve bunu markalaştırmamız gerekiyor. Bu konuda yapılan ve yapılacak çalışmalara bakanlık olarak tam destek vereceğiz. Çünkü bunu yapan ülkeler çok kısıtlı. Bu konuda ülke olarak çok önemli bir noktadayız" dedi.

Ulusal Pamuk Konseyi ve Tarim ve Orman Bakanligi iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ulusal Pamuk Zirvesi, Hatay´da yapıldı. Antakya´da özel bir oteldeki düzenlenen "Pamuk sektöründe sürdürülebilirlik" ana temalı programa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece´nin yanı sıra AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

'BAKANLIK OLARAK TAM DESTEK VERECEĞİZ'

Pamuğun son derece stratejik bir ürün olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Pamuk, sadece tekstil değil, gıda açısından, yem açısından, tıbbi ürünler açısından, kozmetik ve sanayi ürünleri açısından çok değerli bir üründür. Bu işe sahip çıktığımızı, buna değer verdiğimizi ve yapılacak işler açısından iştahlı olduğumuzu bilmenizi isterim. GDO´suz Türk pamuğunu bizim tüm dünyada duyurmamız ve bunu markalaştırmamız gerekiyor. Bu konuda yapılan ve yapılacak çalışmalara bakanlık olarak tam destek vereceğiz. Çünkü bunu yapan ülkeler çok kısıtlı bu konuda ülke olarak çok önemli bir noktadayız" dedi.

'DESTEĞİMİZİN YÜZDE 10´U PAMUK SEKTÖRÜNE'

Bakanlığın yönlendirmesiyle çiftçinin tarımını rahat yapabilmesi adına desteklerin sürdüğünü söyleyen Işıkgece, "Biz son 19 yılda, 396 milyar TL´lik destek ödemesi yaptık. Bu yıl da destek ödemeleri sürdü ve bu yıl girdi maliyetlerine ek bir nefes olması adına 3.2 milyarı da beş ana kalem üründe dağıtmış olduk. Mart ayında başvuruların tamamlanmasının hemen akabinde icmaller bakanlığımızda toplanmış olacak ve arkasından fark ödemelerini gerçekleştireceğiz. 2022 yılında desteğimizin yüzde 10´luk bir kısmını pamuk sektörüne aktarıyoruz" diye konuştu.

'PAMUĞUN ÜLKE EKONOMİSİNE FAYDASI KATLANARAK ARTIYOR'

Ülkenin gurur duyduğu bir sektörü temsil ettiklerini söyleyen Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık da şöyle konuştu:

"Ülkemiz dünya pamuk alanlarının yüzde 1,6'sında dünya üretiminin yüzde 3,3'ünü gerçekleştiriyor. Üstelik bu başarıyı kuzey yarım kürenin pamuk ekilebilen en kuzeyinde, marjinal iklim koşullarında ve sadece GDO'suz tohum kullanarak sağlamış bulunuyoruz. Pamuk, sadece lifiyle medarı iftiharımız olmakla kalmıyor, ayni zamanda çekirdeği ve diğer yan ürünleriyle bitkisel yağ, yem, kozmetik ve sağlık sektörlerine ham madde sağlıyor ve ülke ekonomisine faydası katlanarak artıyor. Pamuk tarımı, ticareti ve sanayisindeki bilgi ve deneyim birikimimiz, sahip olduğumuz üretim alt yapısı, yaptıkları yapacaklarının teminatı olan insan iş ve us gücümüzle hedeflerimize erişebileceğimize gönülden inanıyoruz. Bizler bu inançla ihracat stratejimizde öngörülen değerler için gerekli pamuğu üretmeye ve onu nihai ürünlere dönüştürmeye sektör olarak hazırız ve talibiz" ifadelerine yer verdi.

HASDEMİR: BAKANLIĞIMIZ PAMUK ÜRETİCİSİNİN YANINDADIR

Geçen yıl pamuk fark ödemesi desteğinin yüzde 37,5 oranında artırıldığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir de, "Bakanlığımızın toplam destekleme bütçesi içerisinde, bir ürüne yönelik yapılan en fazla destek pamuk üreticilerine yönelik olup toplam destekleme bütçesi yaklaşık 2,5 milyar TL'ye ulaşmaktadır. Bu rakamlardan da açıkça görülmektedir ki bakanlığımız pamuk üreticisinin yanındadır" dedi.

Gün boyu süren 6´ıncı Ulusal Pamuk Zirvesi´nde, Tarım ve Orman Bakanlığı pamuk politikaları, pamuk üretiminde sürdürülebilirlik ve tekstilde pamuk ve sürdürülebilirlik konuları hakkında katılımcılara sunum yapılarak, değerlendirme raporu hazırlandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-02-17 16:23:32



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