Hatay'da aranan 26 kişi yakalandı

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Hatay’da haklarında arama kararı bulunan 26 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik belirlenen 56 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti yapma, yaralama ve diğer suçlardan aranan toplam 26 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında ikamet, iş yeri ve araç aramalarında ise 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 25 adet fişek ele geçirildi.

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