Fabrika gibi okul Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2021 yılında üç alanda yapılan üretimlerden yaklaşık 5 milyon lira ciro elde etti

Hatay'da Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2021 yılında üç alanda yapılan üretimlerden yaklaşık 5 milyon lira ciro elde etti. Fabrika gibi çalışan okul, hem öğrencilerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Okul Müdürü Ahmet Süreyya Rifaioğlu, okullarının 9 meslek alanı ile sınavla öğrenci alımı yapan Anadolu Teknik Programı, Anadolu Meslek ve Mesleki Açık Öğretim programları ile eğitim öğretime devam ettiğini söyledi. Meslek alanlarında eğitim gören en başarılı öğrencilere Payas Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından burs verildiğini vurgulayan Rifaioğlu, "Burslar önümüzdeki yıllarda devam edecek. Ortaokuldan mezun olan başarılı öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz" dedi.

Okulun Teknik Müdür Yardımcısı Özcan Demir ise, "Üretim içinde eğitim anlayışını esas alan okulumuzda 30 yıldır kimya, metal ve mobilya alanlarında üretim yapılmaktadır. Geçen yıl üretimlere makine imalat teknolojileri alanı da katıldı. 2021 yılında üç alanda yapılan üretimlerde yaklaşık 5 milyon lira ciro elde edilip, ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır. Bu üretimlerin 2,5 milyon lirası kimya alanı dezenfektan ve temizlik malzemesi üretimlerinden, 2 milyon lirası makine imalatlarından, 500 bin lirası metal alanı öğrenci sırası imalatlarındandır. Üretimlerde çalışan 80 öğrencimize yaklaşık 300 bin lira ücret ödenip, öğrencilerimizin aile ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

Makine Alan Şefi Adem Avcı da, alan öğretmenlerinden oluşan ARGE ekibiyle 2020 yılında başladıkları proje çalışmaları sonucu malafasız boru bükme makinesinin üretimlerini tamamladıklarını belirterek, "2021 yılında tamamı okulumuzda üretilen 15 adet boru bükme makinesi, kızak açma ve kızak çakma makineleri ile birlikte 25 tane makine üretilip, İnegöl, Rize, Kırıkkale, Ordu, Samsun, Kütahya, Afyonkarahisar, Çorum, Mardin, Muş, Adana gibi illerde bulunan meslek liselerine gönderilmiş ve montajları tamamlanarak, işbaşı eğitimleri öğretmenlerimiz tarafından verildi" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.