Hatayspor, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

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Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor kafilesi bugün akşam saatlerinde hava yolu ile İstanbul'a geçecek. Hatayspor, Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 20 Şubat Pazar günü saat 19.00’da karşılaşacak.

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