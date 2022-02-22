Hatay’da tarihi eser operasyonu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 66 parça tarihi eser ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarihi eser kaçakçılığı suçu kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Reyhanlı Yeni Mahallede bulunan bir ikamette yapılan aramada 55 adet sikke, 8 adet obje, 1 adet madalyon, 1 adet insan figürlü heykel, 1 adet gözyaşı şişesi ele geçirildi.
Olayla ilgili A.A. gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.