Hatay'da bisiklet yolunun demir bariyerleri çalındı

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Ufuk AKTUĞ/ARSUZ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Samandağ ve Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan karayolu kenarındaki 26 kilometrelik bisiklet yolunun demir bariyerleri çalındı.

Dünyanın en uzun tek parça bisiklet yolu olan 2,3 metre genişliğinde, 26 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolunu motorlu taşıtlardan ayıran demir bariyerlerin yerinden söküldüğünü fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Her biri 1 metre uzunluğunda olan demir boru şeklindeki bariyerlerin bazı bölümlerinin çalındığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Arsuz Belediyesi ise bariyer hırsızlığını, "26 kilometrelik Arsuz-Samandağ bisiklet yolumuzu, motorlu taşıtlardan ayıran demir bariyerleri çalmışlar" ifadeleriyle duyurdu. Bariyerlerin çalınması sosyal medyada tepki çekti.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-02-22 17:15:10



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