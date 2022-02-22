Otomobil seyir halindeyken alev aldı

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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Hatay’da seyir halindeki bir otomobil motor kısmından bir anda alev aldı. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye aracı söndürerek tamamen yanmaktan kurtardı.

Olay, Dörtyol ilçesine bağlı Evren Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 AIR 059 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından alev attı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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