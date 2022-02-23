Hatay’da tarihi eser operasyonu

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde 55 adet sikke ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nın dedektifleri JASAT'lar tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı. Bir ikamette yapılan aramada 55 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

Şüpheli M.Ş. gözaltına altına alındı.

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