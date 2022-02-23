Kamera düzeneği ile ehliyet sınavına girerken yakalandı

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde üzerinde kamera düzeneği ile ehliyet sınavına girmek isteyen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında sürücü belgesi sınavına girmek isteyen A.E.’nin sınav salonunun girişinde İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan üst aramasında; 1 adet kulaklık, 1 adet kamera, 1 adet wifi, 1 adet sim kart ele geçirildi.

A.E. hakkında adli işlem yapıldı.

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