Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

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Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor, Yeni Malatyaspor ile Hatay Stadyumu'nda 27 Şubat Pazar günü saat 16.00’da karşılaşacak.

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