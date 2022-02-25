İskenderun'da sahte içki operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir evde yapılan aramada pet şişelere konulmuş 21 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince sahte ve kaçak alkollü içki satışına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan N.D.’nin evinde yapılan aramada 21.25 litre plastik şişelere konulmuş el yapımı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan N.D. hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.