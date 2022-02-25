Hatay’da uyuşturucu operasyonu

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 270 adet captagon ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele faaliyeti kapsamında Antakya/Serinyol Jandarma Karakol Komutanlığı çalışma gerçekleştirdi. Zülüflühan Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alan ekipler bir evde arama yaptı. Aramada uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 270 adet captagon ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Şüpheli U.K. gözaltına alındı.

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