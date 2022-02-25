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Hatay’da uyuşturucu operasyonu

İHA

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 270 adet captagon ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 270 adet captagon ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele faaliyeti kapsamında Antakya/Serinyol Jandarma Karakol Komutanlığı çalışma gerçekleştirdi. Zülüflühan Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alan ekipler bir evde arama yaptı. Aramada uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 270 adet captagon ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Şüpheli U.K. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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