Ömer Erdoğan: "İyi futbolla üç puan almak istiyoruz"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Yeni Malatyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Pes etmiş değil, mücadele eden bir takımla oynayacağız, iyi futbolla üç puan almak istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Hatayspor, çalışmalarını sürdürüyor. Osman Çalgın Tesisleri’nde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, dar alan ve 5’e 2 top kapma ile devam ederken, son olarak taktik idmanı yapıldı. Antrenmanda açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Ligdeki sıralaması altta olsa da son maçlarını analiz ettiğimiz de kesinlikle pes etmiş bir takım değil, tam tersine mücadele eden bir rakiple oynayacağız” diye konuştu.



"Mücadele eden bir rakiple oynayacağız"

Ömer Erdoğan iyi bir futbolla üç puan almak istediklerini belirterek, “Hazırlıklarımıza devam ediyoruz, maça çok zaman kalmadı. Kolay bir maç olmayacak, ne kadar Malatyaspor şu anki ligdeki sıralaması altta olsa da son maçlarını analiz ettiğimiz de kesinlikle pes etmiş bir takım değil, tam tersine mücadele eden bir rakiple oynayacağız. Aynı ciddiyetle sahamızda iyi bir futbolla üç puanı almak istiyoruz, çok ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu. Sakat futbolcular ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Burak’ın sakatlığı beklediğimizden daha iyi çıktı. Bir ihtimal hafta sonu kullanabileceğiz, takımla antrenmanlara başladı. Ona göre karar vereceğiz. Mame Diouf’un da durumu iyi gidiyor. Sakat olarak Traore ve Burak Çamoğlu dışında eksiğimiz yok” dedi.



"Mutsuz oyuncuyu aramızda tutmanın anlamı yok"

Erdoğan, Kamara’nın az oynadığını düşünerek mutsuz olduğunu ve izin istediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kamara daha çok fazla oynamak istiyordu. Açıkçası o mevki de daha öncelik verdiğimiz arkadaşlar var. Sonradan oyuna alıp veya ilk 11 oynattığımız maçlar da oldu. Kendisi bu durumdan mutlu değildi, ayrılmak istediğini söyleyince biz de izin verdik. Çünkü mutsuz oyuncuyu aramızda tutmanın anlamı yok. Kendince burada daha çok oynamayı hak ettiğini düşünebilir ama onun kararını ben veriyorum. Yaş itibarıyla fazla maç oynayarak tecrübe kazanarak daha güçlü buraya gelebilmesi için böyle bir karar verdik. Benim bildiğim kadarı ile kulüpler arasında anlaşma oldu kendisi de anlaştı, antrenmanda da yer almıyor. Bir tek imzalara kaldı.”



"Hedeflediğimiz puanları aldık"

İnişli çıkışlı grafiğe rağmen hedefledikleri puanları aldıklarını belirten Erdoğan, “Tam takım halinde olduğumuz zaman daha farklı durumda oluyoruz ama normalde ilk 11 oynayan oyuncular aramızda olmayınca ister istemez takım performansına yansıyor. İnişli çıkışlı sonuçlar aldığımız doğru ama genel anlama bakınca beklediğimiz hedeflediğimiz puanların içindeyiz. Yurtdışındaki ligleri izlerken bu kadar kolay sarı kartlar verilmiyor veya maçlar durmuyor. Türkiye’de oyun sürekli duruyor, oyunun daha akıcı olması tarafındayım” sözlerini sarf etti.



Onur Ergün: "Hatayspor'u hedeflerine ulaştırmak istiyoruz"

Hatayspor’un başarılı futbolcularından Onur Ergün ise üst üste galibiyetler alıp Hatayspor’u hedeflerine ulaştırmak istediklerini dile getirerek, “Maça iyi hazırlanıyor, Göztepe maçından sonda Fenerbahçe maçında çıkış yakalamak istiyoruz. İnişli çıkışlı bir grafiğimiz var bunu toparlamak istiyorduk, Fenerbahçe maçında olmadı ama bu hafta kazanıp üst üste galibiyetler alıp Hatayspor’u hedeflerine ulaştırmak istiyoruz. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum ama bundan sonrası için daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Ligin sonuna geldik, her maç çok zor. Bizde bilincindeyiz, bugüne kadar olduklarından daha fazla desteklerini hissetmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

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