Hatay’da PKK terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı

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Hatay’da, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası aranan şahıs Dörtyol ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası olan M.O. isimli şahıs Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dörtyol Özerli Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonla yakalanan firari şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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