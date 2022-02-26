Hatay’da uyuşturucu operasyonu

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 155 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Saraykent Mahallesi’nde bulunan bir ikamette yapılan arama da 155,2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli A.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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